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Центробанк опубликовал курс валют на вторник, 15 июля

20:53, 15.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции

Центробанк опубликовал курс валют на вторник, 15 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 15 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль немного укрепил свои позиции.

Курс евро упал на 0,62 рубля, а доллар — на 0,41. Курс юаня уменьшился на 0,06 рубля.

Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,96 рубля;
  • евро — 91,15 рубля;
  • юань — 10,84 рубля.
Дарья Сайфиева

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