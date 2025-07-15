Центробанк опубликовал курс валют на вторник, 15 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 15 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль немного укрепил свои позиции.
Курс евро упал на 0,62 рубля, а доллар — на 0,41. Курс юаня уменьшился на 0,06 рубля.
Стоимость валют теперь выглядит следующим образом:
- доллар — 77,96 рубля;
- евро — 91,15 рубля;
- юань — 10,84 рубля.
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