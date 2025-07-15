В Советском районе в некоторых домах на сутки отключат воду
Водоснабжение будет ограничено в связи с подключением переложенного участка водопровода к центральным сетям
Ряд домов в Советском районе на сутки останутся без воды. Об этом сообщает казанский «Водоканал».
Водоснабжение отключат с 9.00 до 18 июля по 9.00 19 июля.
Отключение воды затронет дома по следующим адресам:
- ул. 1-я Вольская: д. 21, 22, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 28а, 31, 32, 32, корп. 1; 35;
- Сибирский тракт: 49, 49а, 49, корп. 1, 2-й переезд корп. 1; 2-й переезд Г26;
- в поселке Станционные Дербышки: все улицы;
- в садоводческом обществе: СНТ Ноксинская территория;
- 1-я Вольская: д. 1, 1а, 1а, корп. 1; 2, 2а, 2а, корп. 1; 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20;
- 2-я Вольская: д. 2, 4;
- Односторонка Ноксинская: 4, 4а, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 29;
- Поперечно-Ноксинская: 3, 3, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 3а лит А; 3а лит Б; 4, корп. 1; 4а, 5, 5, корп. 8; 9а, 9а корп.1; 11б, 46, 46, корп. 1; 48, 50, корп. 1; 51, ж/д станция;
- Сибирский тракт: 47/1, 47/2, 47/3, 47, корп. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14; 47, корп. Г21; 47а, 47а/1; 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 47ж;
Водоснабжение будет ограничено в связи с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода по объекту Станционные Дербышки к централизованным сетям водоснабжения.
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