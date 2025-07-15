Защитник «Ак Барса» Лямкин: «В прошлом году пошумел, хочу улучшить прогресс»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями на следующий сезон. Хоккеист настроен улучшить показатели прошлого чемпионата, который стал для игрока самым результативным в карьере.
— Я в прошлом году пошумел, конечно. Хотелось бы тот прогресс сохранить и, если будет возможность, улучшить, — сказал Лямкин «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Лямкин забросил восемь шайб и отдал 36 голевых передач в 68 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лидер обороны казанцев побил исторический рекорд Ильи Никулина по результативности среди защитников «Ак Барса» за сезон. В плей-офф Лямкин набрал 4 (1+3) очка в 13 играх.
Контракт Лямкина с «Ак Барсом» действует до 31 мая 2026 года.
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