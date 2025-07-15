Агент Гурцкая: «Не думаю, что «Рубин» все деньги угрохал на контракт Даку»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник Валентин Вада еще может остаться в «Рубине». Контракт футболиста закончился в конце июня, но казанский клуб еще не объявлял об уходе аргентинца.

— Говорят, что с ним еще могут договориться, он может остаться в «Рубине». Этот процесс еще не завершен. Может быть, ему увеличат предложение или еще что. Не думаю, что они все деньги угрохали в переподписание Даку, — сказал Гурцкая в эфире передачи «Это футбол, брат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вада выступал за «Рубин» с 2023 года, перейдя в статусе свободного агента. По итогам минувшего сезона контракт аргентинца с казанским клубом закончился. Информации о продлении соглашения пока не было. Вада провел за «Рубин» во всех турнирах 52 матча, забил шесть голов и отдал семь ассистов.



На прошедшей неделе «Рубин» переподписал контракт с нападающим Мирлиндом Даку. По некоторым данным, казанский клуб увеличил зарплату албанского футболиста до 3 млн евро.

Зульфат Шафигуллин