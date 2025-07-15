В Казани на два месяца ограничили движение по улице Седова из-за ремонта дорог

Фото: Максим Платонов

В Казани вводится временное ограничение движения транспорта по улице Седова. Мера связана с проведением дорожно-ремонтных работ и продлится до 15 сентября текущего года.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, ограничение затронет участок дороги от улицы Аделя Кутуя до дома №20 по улице Седова.

В Высокогорском районе Татарстана стартовал капитальный ремонт моста через реку Киндерку на автомобильной дороге М-7 «Волга» — пос. ж/д разъезда Киндери — пос. ж/д станции Высокая Гора.



Рената Валеева