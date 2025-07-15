В Казани на два месяца ограничили движение по улице Седова из-за ремонта дорог
В Казани вводится временное ограничение движения транспорта по улице Седова. Мера связана с проведением дорожно-ремонтных работ и продлится до 15 сентября текущего года.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, ограничение затронет участок дороги от улицы Аделя Кутуя до дома №20 по улице Седова.
В Высокогорском районе Татарстана стартовал капитальный ремонт моста через реку Киндерку на автомобильной дороге М-7 «Волга» — пос. ж/д разъезда Киндери — пос. ж/д станции Высокая Гора.
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