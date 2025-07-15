АТОР: отели Геленджика на июль забронированы на 68%

Фото: Рената Валеева

Отели и другие объекты размещения в Геленджике забронированы на 68% на июль и на 56% на август. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, возобновление работы местного аэропорта пока незначительно сказалось на динамике продаж. «Открытие аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж (около 10% неделя к неделе), поскольку заявленные полетные программы не очень велики для курорта», — сказал он.

Эксперт также уточнил, что на данный момент ежедневный туристический поток в Геленджик составляет порядка 20 тыс. человек. Ожидается, что аэропорт, вероятнее всего, только в августе выйдет на мощность в 1 тыс. человек в сутки.

Ромашкин добавил, что более существенного роста турпотока можно ожидать по мере расширения числа рейсов и городов вылета.

Напомним, Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Геленджика 9 июля. С 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять «Аэрофлот», а с 25 июля полеты станут ежедневными.