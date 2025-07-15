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Железнодорожный переезд у станции Куркачи в Татарстане временно закроют для ремонта

12:11, 15.07.2025
Железнодорожный переезд у станции Куркачи в Татарстане временно закроют для ремонта
Фото: Максим Платонов

Железнодорожный переезд 831 км станции Куркачи, расположенный в Высокогорском районе Татарстана, будет временно закрыт для движения автотранспорта в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного полотна.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, ремонтные работы будут проводиться на перегоне Бирюли — Куркачи.

Движение через переезд будет закрыто с 19:00 16 июля до 09:00 17 июля.

Объезд будет осуществляться по автомобильному путепроводу возле села Чепчуги.

Рената Валеева

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