Железнодорожный переезд у станции Куркачи в Татарстане временно закроют для ремонта
Железнодорожный переезд 831 км станции Куркачи, расположенный в Высокогорском районе Татарстана, будет временно закрыт для движения автотранспорта в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного полотна.
Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, ремонтные работы будут проводиться на перегоне Бирюли — Куркачи.
Движение через переезд будет закрыто с 19:00 16 июля до 09:00 17 июля.
Объезд будет осуществляться по автомобильному путепроводу возле села Чепчуги.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».