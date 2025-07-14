В России изменят расчет туристического налога — что ждет Татарстан

Плату с туристов с этого года взимают в Казани, Елабуге и Болгаре

Фото: Максим Платонов

Минэкономразвития скорректирует механизм применения туристического налога в России. Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников на совещании с представителями туротрасли в рамках форума «Путешествуй». Ранее туроператоры обращались к правительству с просьбой отменить нижнюю границу налога в размере 100 рублей. Каких изменений ждут представители отрасли в Татарстане, выясняло «Реальное время».



Предложение туроператоров

Российский союз туриндустрии в августе 2025 года направил в Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу предложение изменить принцип расчета туристического налога, чтобы он был эквивалентен рыночным ценам на размещение в отелях и гостиницах. Эксперты туристической отрасли считают, что необходимо оставить поэтапное повышение налога до 5%, убрав при этом минимальный размер сборов в 100 рублей в сутки с каждого заселенного гостиничного номера.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как ранее сообщала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина, туристический налог в целом может негативно сказываться на гостиничном бизнесе. Особенно это касается отелей с экономичным размещением за 2,5—4 тыс. рублей в сутки, которым из-за введения минимального налога приходится повышать цены.

Такие изменения неминуемо приводят к тому, что вместо номера в отеле люди стали снимать посуточные квартиры, в так называемом сером секторе туристического бизнеса.

«Серый» рынок — отдельная боль»

Руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова отметила, что резкие скачки в изменении туристического налога неприемлемы, так как сам факт его введения стал внезапной и колоссальной финансовой нагрузкой на отельеров. При этом на стоимость номеров он чаще всего не влияет, так как это лишь стандартный дополнительный налог на доходы от размещения туристов в гостиничных номерах.

— А рассуждать о «сером» рынке, который не несет таких финансовых и не только обязательств, можно долго, и это отдельная глобальная боль страны в целом и региона в частности, — подчеркнула эксперт.

Турпоток в Казань стабилен

Туристический налог был введен с 1 января 2025 года. В Татарстане он сейчас действует в Казани, Елабуге и Болгаре. По предварительным расчетам, в первый год новый налог должен привлечь в бюджет татарстанской столицы более 150 млн рублей. Средства планируют направить на улучшение инфраструктуры, общественных пространств и продвижение туристического бренда города.

— Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение туристического налога: начиная с текущего порога в 1% и постепенно доводя его до уровня 5% к 2029 году. Несмотря на введение турналога, популярность города среди путешественников сохраняется, а количество туристов остается стабильным, — сообщили в Комитете по развитию туризма Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщила руководитель комитета Дарья Санникова, за первое полугодие 2025 года столицу Татарстана посетило более 2,3 млн человек. Загрузка отелей перед началом майских праздников в Казани в этом году составила 85% номеров.



Дарья Сайфиева