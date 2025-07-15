Жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани предупредили о перебоях с водой

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по улице Клары Цеткин администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщает о возможном снижении напора и кратковременных перебоях в подаче холодной воды.

Неудобства могут возникнуть в период с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля.

Ранее жителей Кировского, Вахитовского и Приволжского районов Казани предупредили о предстоящем масштабном отключении и возможных перебоях в подаче холодной воды с 16 июля.



Рената Валеева