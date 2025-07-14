Отключение холодной воды затронет Кировский, Вахитовский и Приволжский районы Казани

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Кировского, Вахитовского и Приволжского районов Казани предупреждают о предстоящем масштабном отключении и возможных перебоях в подаче холодной воды. Ограничения связаны с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по улице Клары Цеткин.

Как сообщили в МУП «Водоканал», подача холодной воды будет приостановлена с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля.

Полное отключение холодной воды затронет ряд адресов в Кировском районе. По данным специалистов, это коснется 45 многоквартирных и 205 частных домов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Список улиц и домов в Кировском районе, где будет полностью отсутствовать холодная вода:

Клары Цеткин: 3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп.1, 8 корп.1, 8Б, 8Б/1, 8Б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп. 1,2,3, 10, 10/1, 13, 13а, 16, 17, 17а, 17Б, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31а, 31/106, 33, 34, 34а, 34Б, 34/1.

Адмиралтейская: 2, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 18, 19, 21, 23.

Боевая: все дома от №2 до №140, а также 145а, 147а, 153.

Большая: 80, 98/1, 106/31, 106 корп.1,2,3, 108, 108а, а также все дома от №22 до №109.

Кызыл Армейская: 23а, 23а корп.1, 27Б.

Лесозаводская: 8а, 8а/1.

М. Московская: 14, 14а, 15, 17а корп.1 (д/с №30), 19, 21/15, 24а, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37.

Серп и Молот: 15, 22/1, 24, 24а, 26, 28, 31.

Столярова: 1/22, 3, 5, 6, 7, 9а, 9г/5, 19, 22/2, 35, 37.

Урицкого: 4, 4 корп.1, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22а, 24, 27.

Улицы Брюсова, Военная, Казахская, Карельская, Чистоозерская: все номера домов.

Кроме того, в части Кировского, Вахитовского и Приволжского районов в указанный период может наблюдаться слабый напор и кратковременные перебои в подаче холодной воды.

Рената Валеева