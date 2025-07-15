В России создадут цифровой кадастр оружия с электронными паспортами

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минпромторга о создании в России цифрового кадастра служебного и гражданского оружия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

В рамках проекта оружие и патроны к нему будут оснащаться электронными паспортами, а все сведения о них будут собираться в единую информационную систему. Поправки будут внесены в закон «Об оружии».

Несмотря на наличие действующего государственного кадастра оружия, учет на практике ведется преимущественно в бумажной или разрозненной электронной форме. Единой цифровой платформы, синхронизирующей данные между ведомствами, в настоящее время не существует, а электронные паспорта не используются.

Новая система станет федеральной информационной платформой, в которую будет вноситься информация о полном жизненном цикле оружия — от производства или ввоза до списания. Электронный паспорт будет содержать сведения о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и переходе права собственности. Участники оборота (производители, продавцы, поставщики) будут обязаны вносить эти данные в систему.

Доступ к кадастру получат только уполномоченные органы — Росгвардия, ФСБ, МВД, ФТС, министерство промышленности и торговли РФ. Оператором платформы станет Росстандарт, который уже курирует действующий кадастр.

Власти рассчитывают, что сквозной цифровой учет усилит контроль над оборотом оружия, повысит прозрачность цепочек и снизит риск его нелегального использования.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует производство и экспорт гражданского оружия, предназначенного исключительно для поставок на иностранные рынки.

Рената Валеева