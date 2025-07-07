Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который регулирует производство и экспорт гражданского оружия, предназначенного исключительно для поставок на иностранные рынки. Документ уже опубликован.

Новый закон вносит дополнения в действующий федеральный закон «Об оружии», вводя отдельную статью о «гражданском экспортном оружии». К этой категории отнесено вооружение, которое будет выпускаться только для продажи за рубеж в соответствии с техническими характеристиками стран-импортеров. При этом производство такого оружия должно быть налажено на основе моделей, уже разрешенных к обороту на территории страны.

Важным аспектом закона является строгий запрет на продажу, приобретение, ношение, использование, а также ввоз данного типа гражданского экспортного оружия и патронов к нему на территорию России.

Экспортные операции по новому закону будут осуществляться исключительно по разрешению Росгвардии.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для однозначной идентификации и предотвращения возможного незаконного оборота каждое экспортное оружие должно будет иметь ясно видимую и неуничтожаемую без механической обработки маркировку. Эта маркировка подтвердит его отличие от оружия, разрешенного к обороту внутри РФ. Также определены некоторые технические характеристики, например, гражданское экспортное оружие не предполагает возможности стрельбы очередями.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, основной целью его принятия является снятие связанных с экспортом административных барьеров для отечественных производителей. Эта мера призвана поддержать предприятия стрелковой и патронной отраслей, испытывающие давление в условиях санкционного режима. Кроме того, закон создает благоприятные условия для появления новой линейки оружия и патронов, которые смогут полностью соответствовать специфическим техническим характеристикам и требованиям зарубежных рынков, что расширит экспортный потенциал России.

Нормы нового закона вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Рената Валеева