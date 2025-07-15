Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024/25 сельхозгоду

Фото: Динар Фатыхов

Египет стал крупнейшим импортером российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году (июль — июнь), подтвердив свою роль ключевого торгового партнера для российского агросектора. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, пишет «Интерфакс».

По данным эксперта, в Египет было поставлено 8,61 млн тонн пшеницы, что всего на 1% меньше по сравнению с предыдущим сельхозгодом (8,66 млн тонн).

В то же время Турция, традиционно занимавшая лидирующие позиции, значительно сократила импорт, опустившись на второе место. Объем закупок турецкой стороной составил рекордно низкие 3,55 млн тонн, что более чем в два раза меньше показателя предыдущего сезона (7,02 млн тонн). Павенский отметил, что это самый низкий объем импорта для Турции с 2016/17 сельхозгода, когда было ввезено 2,55 млн тонн.

Тройку крупнейших импортеров российской пшеницы замыкает Бангладеш, получивший 2,82 млн тонн против 3,8 млн тонн годом ранее.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитический центр «Русагротранса» также зафиксировал сокращение поставок в ряд других стран. Алжир снизил импорт до 1,76 млн тонн с 2,38 млн тонн, а Саудовская Аравия — до 1,51 млн тонн с 2,31 млн тонн. Заметное падение наблюдается у Казахстана, который сократил закупки российской пшеницы до 503 тыс. тонн с 2,19 млн тонн. «Основная причина: запрет на импорт в Казахстан пшеницы до января 2025 года», — пояснил Павенский.

Одновременно с этим ряд стран значительно нарастил объемы закупок:

Нигерия увеличила импорт в 2,7 раза, до 1,54 млн тонн.

Марокко нарастило закупки в 2,3 раза, до 1,13 млн тонн.

Ливия увеличила объем на 10%, до 1,6 млн тонн.

Вьетнам получил в 2,8 раза больше пшеницы — 550 тыс. тонн против 198 тыс. тонн в 2023/24 сельхозгоду.

Татарстанские аграрии приступили к активной фазе подготовки к предстоящей уборочной кампании, а также продолжают работы по заготовке кормов.

Рената Валеева