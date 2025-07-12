В Татарстане началась подготовка к массовой уборке урожая

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские аграрии приступили к активной фазе подготовки к предстоящей уборочной кампании, а также продолжают работы по заготовке кормов. Об этом доложил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



Как сообщил глава Минсельхозпрода, некоторые хозяйства республики уже начинают пробный обмолот озимой пшеницы. Массово же к уборке озимых культур планируется приступить после двадцатого июля. На прошлой неделе в сельхозформированиях прошли комиссионные приемки зерноуборочного комплекса. Была подтверждена полная готовность зерноуборочных комбайнов, автотранспорта, зернотоковых хозяйств и агрегатов для зяблевой обработки почвы.

Министр отметил, что общий объем уборочных площадей зерновых в республике составляет 1,3 млн га. Помимо этого, в стадии созревания находится озимый рапс, занимающий в текущем году 16 тыс. га. Зяббаров подчеркнул, что виды на урожай по всем культурам «неплохие», однако многое будет зависеть от погодных условий непосредственно в период уборочных работ. До начала массовой уборки глава ведомства призвал усилить работу по обработке чистых паров и подготовке почвы под озимой сев.

Что касается инфраструктуры для хранения, в Татарстане насчитывается 38 элеваторов, способных единовременно вместить до 2,4 млн тонн зерна. Переходящий остаток зерна на сегодняшний день составляет более 500 тыс. тонн, в том числе 239 тыс. тонн зерна федерального интервенционного фонда. Планируемый объем заготовки зерна в 2025 году, по словам министра, составит 2,5 млн тонн.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Параллельно с подготовкой к зерновой жатве, сельхозформирования республики активно ведут уборку однолетних трав и кормосмесей. В 31 муниципальном районе уже скошено 27 тыс. га, что составляет 22% от плана. Наилучшие темпы уборки демонстрируют Чистопольский, Ютазинский и Мамадышский районы, где скошено уже более 60% площадей. Алексеевский район и вовсе завершил уборку, скосив 2,5 тыс. га. В целом по республике, с учетом прошлогодних остатков, имеется 30,6 ц.к.ед. на 1 условную голову, что обеспечивает достаточную кормовую базу для животноводства.

Рената Валеева