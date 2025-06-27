В варениках популярных брендов обнаружены кишечная палочка и массовые нарушения

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты Роскачества выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в продукции 16 из 20 исследованных торговых марок вареников с картофелем. Помимо этого, в полуфабрикатах ряда популярных брендов обнаружено превышение норм по общему количеству микроорганизмов. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Роскачества.



В ходе масштабного исследования эксперты Роскачества протестировали вареники 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Среди исследуемых были такие известные бренды, как «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», Globus, «ВкусВилл», «У Палыча», «Ермолино», «Цезарь», Ozon fresh, «Морозко», «Сибирская коллекция» и другие.



Ни один из товаров не соответствует стандарту Роскачества и не может претендовать на получение государственного «Знака качества». При этом общим обязательным требованиям законодательства соответствуют вареники лишь 13 брендов.

Особое внимание Роскачество обращает на юридическую хитрость некоторых производителей. Несмотря на то, что вареники являются полуфабрикатом, ряд компаний относят свой товар к «макаронным изделиям с начинкой». В этом случае к такой продукции юридически невозможно применить стандарты, действующие в отношении полуфабрикатов, что распространяется и на микробиологические исследования.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Именно из-за этой лазейки, хотя эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в продукции 16 торговых марок, лишь в одном случае это можно классифицировать как прямое нарушение обязательных требований законодательства. В остальных случаях наличие БГКП считается несоответствием стандарту Роскачества, но не нарушением из-за неверной классификации продукта производителем.



Помимо кишечной палочки, экспертиза выявила и другие серьезные проблемы:

Превышение норм по общему количеству микроорганизмов обнаружено в варениках производителей «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh.

Следы пестицида пиримифос-метил были найдены в продукции еще одной компании.

Претензии по запаху и вкусу были выдвинуты к вареникам четырех марок: «Ермолино», Ozon fresh, «Давняя традиция» и «Сытый папа».

Проблемы с развариваемостью — стандарту по количеству разваренных вареников не соответствует продукция «Ермолино», «Морозко», «Цезарь», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты» и «Родной дом». Эксперты подчеркивают, что в некоторых случаях развариваются 100% вареников.

Специалисты Роскачества объяснили, как правильно выбирать качественное мороженое, обращая внимание на его состав и внешний вид.

Рената Валеева