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В Госдуме предложили учредить в России День ветерана труда

21:51, 14.07.2025

Отмечать праздник предлагается 31 августа в день образования стахановского движения

В Госдуме предложили учредить в России День ветерана труда
Фото: Анастасия Фартыгина

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый праздник — день ветерана труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечать праздник предлагается 31 августа в день образования стахановского движения.

Стахановское движение названо в честь забойщика шахты «Центральная-Ирмино» Алексея Стаханова. Оно возникло на Донбассе в августе 1935 года.

Леонид Слуцкий отметил, что в 2025 году в этот день исполнится 90 лет со дня образования движения.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой учредить День языков народов России.

Дарья Сайфиева

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