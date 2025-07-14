В Госдуме предложили учредить в России День ветерана труда
Отмечать праздник предлагается 31 августа в день образования стахановского движения
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый праздник — день ветерана труда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечать праздник предлагается 31 августа в день образования стахановского движения.
Стахановское движение названо в честь забойщика шахты «Центральная-Ирмино» Алексея Стаханова. Оно возникло на Донбассе в августе 1935 года.
Леонид Слуцкий отметил, что в 2025 году в этот день исполнится 90 лет со дня образования движения.
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