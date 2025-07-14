Таможенники обнаружили в Зеленодольске немаркированные сигареты на 3,7 млн рублей

Было изъято более 32 тыс. пачек, 12 тыс. из них имели признаки контрафактной продукции

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Во время таможенного осмотра помещений и территорий магазина в Зеленодольске были обнаружены 32,2 тыс. немаркированных пачек сигарет стоимостью 3 млн 794 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба таможни Татарстана.

У 12 тыс. пачек также имелись признаки контрафактной продукции. На многих из них отсутствовала страна изготовления.

В Набережных Челнах в двух торговых точках также обнаружили контрафактную продукцию (более 1 тыс. пачек в каждом из магазинов).

В Лаишевском районе таможенники обнаружили 11,4 тыс. пачек немаркированных сигарет. В торговой точке в Казани нашли 3,7 тыс. пачек.

Весь обнаруженный в торговых точках немаркированный товар изъят.

В связи с наличием признаков преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 171.1 УК РФ (производство и сбыт товаров без маркировки) и ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) УК РФ, материалы по результатам проверки направили в правоохранительные органы.

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота немаркированной табачной продукции в крупном размере.

Дарья Сайфиева