В Татарстане установили более 2 тыс. феромонных ловушек от насекомых-вредителей

Ловушки установлены на 18 карантинных объектов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

С 1 мая по 10 июля в Татарстане разместили 2 112 феромонных ловушек от садовых насекомых-вредителей, уничтожающих урожай в плодовых питомниках, на картофельных и кукурузных полях, садах, в лесопитомниках и теплицах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Татарстану.

Ловушки установлены на 18 карантинных объектов, таких как персиковая и восточная плодожорки, калифорнийская щитовка, сибирский шелкопряд, зеленая совка, западный цветочный (калифорнийский) трипс, азиатская хлопковая совка, азиатский подвид непарного шелкопряда и усачи рода Monochamus.

В 2025 году в рамках карантинного фитосанитарного мониторинга планируется установить еще 1 148 феромонных ловушек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в ходе рейдов сотрудники полиции выявили и ликвидировали несколько крупных очагов произрастания дикорастущей конопли, уничтожив порядка 170 кустов наркосодержащего растения.



Дарья Сайфиева