В Набережных Челнах полицейские выявили и уничтожили крупные очаги конопли

Фото: Роман Хасаев

В городе стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2025». В ходе рейдов сотрудники полиции выявили и ликвидировали несколько крупных очагов произрастания дикорастущей конопли, уничтожив порядка 170 кустов наркосодержащего растения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Набережным Челнам, основной целью этой операции является предупреждение и выявление правонарушений, связанных с наркотиками растительного происхождения, а также пресечение доступа заготовителей наркосырья к местам произрастания.

Запрещенное растение было обнаружено в различных частях города. Очаги произрастания конопли были выявлены на одной из улиц в поселке Рябинушка, в поселке ЗЯБ, а также в 63-м микрорайоне новой части города.

В начале июля прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана обнаружила незаконное произрастание наркотических растений на землях общего пользования в поселке городского типа Камское Устье.



Рената Валеева