Глава Академии наук Татарстана заявил о слабой связи науки и IT-форума Kazan Digital Week

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на растущее количество научных публикаций, связь между научным сообществом и ключевым IT-форумом Татарстана, Kazan Digital Week (KDW), остается слабой. Такое мнение озвучил глава Академии наук Рифкат Минниханов на пресс-конференции, посвященной подготовке к форуму в этом году.

Хотя научный сборник форума демонстрирует положительную динамику, увеличившись с 237 статей в 2023 году до 275 в 2024-м (в текущем году собрано уже 190 статей), Минниханов отметил, что связь между наукой и форумом все еще недостаточно крепка.

— Как будто все хорошо. Но анализ показывает, что на сегодняшний день, учитывая тот потенциал, который имеет Республика Татарстан, ученых и статей, процентное соотношение должно было быть другое, — заявил глава Академии наук.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минниханов рассказал, что его команда проанализировала две крупные международные научные конференции: «Математические методы в технике и технологиях» и 12-ю Четаевскую конференцию «Аналитическая механика, устойчивость и управление». Из 80 потенциально релевантных докладов в KDW участвовали лишь 6 авторов.

— Здесь, конечно, есть разрыв между наукой и практикой. Необходимо это преодолеть, — подчеркнул он.

Для укрепления связи между наукой и Kazan Digital Week Минниханов предложил сделать сборник статей форума сериальным и включить его в перечень изданий Высшей аттестационной комиссии.

Татарстан готовится к проведению открытого турнира по битве мини-роботов в рамках Kazan Digital Week.



Рената Валеева