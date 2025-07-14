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В Татарстане пройдет два крупных турнира в сфере робототехники и кибербезопасности

11:50, 14.07.2025
В Татарстане пройдет два крупных турнира в сфере робототехники и кибербезопасности
Фото: Артем Дергунов

Татарстан готовится к проведению открытого турнира по битве мини-роботов в рамках Kazan Digital Week. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию инженерного творчества среди подрастающего поколения.

Основные параметры турнира:

  • участие команд из 2-3 школьников от 10 лет;
  • вес робота не должен превышать 1,5 кг;
  • ожидаются 16 команд из Татарстана и 16 из других регионов России;
  • призовой фонд достигает 1 миллиона рублей.

Параллельно пройдет открытый кибертурнир по защите информации, нацеленный на: привлечение внимания молодежи к сфере информационной безопасности; выявление талантливых специалистов и подготовку кадров для индустрии кибербезопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

    Масштаб мероприятия:

    • 249 команд;
    • представители 54 регионов России;
    • призовой фонд — 600 тыс. рублей.

    Оба турнира получают поддержку правительства республики под руководством Рустама Минниханова, подчеркнул министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

    Напомним, что Казань станет центром притяжения криптоиндустрии России — в рамках Kazan Digital Week впервые состоится специализированный Crypto Forum. Форум соберет ведущих представителей IT-бизнеса и официальных лиц для обсуждения перспектив развития криптоиндустрии.

    Анастасия Фартыгина

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