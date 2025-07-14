В Татарстане пройдет два крупных турнира в сфере робототехники и кибербезопасности
Татарстан готовится к проведению открытого турнира по битве мини-роботов в рамках Kazan Digital Week. Мероприятие направлено на развитие и популяризацию инженерного творчества среди подрастающего поколения.
Основные параметры турнира:
- участие команд из 2-3 школьников от 10 лет;
- вес робота не должен превышать 1,5 кг;
- ожидаются 16 команд из Татарстана и 16 из других регионов России;
- призовой фонд достигает 1 миллиона рублей.
Параллельно пройдет открытый кибертурнир по защите информации, нацеленный на: привлечение внимания молодежи к сфере информационной безопасности; выявление талантливых специалистов и подготовку кадров для индустрии кибербезопасности.
Масштаб мероприятия:
- 249 команд;
- представители 54 регионов России;
- призовой фонд — 600 тыс. рублей.
Оба турнира получают поддержку правительства республики под руководством Рустама Минниханова, подчеркнул министр цифрового развития Айрат Хайруллин.
Напомним, что Казань станет центром притяжения криптоиндустрии России — в рамках Kazan Digital Week впервые состоится специализированный Crypto Forum. Форум соберет ведущих представителей IT-бизнеса и официальных лиц для обсуждения перспектив развития криптоиндустрии.
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