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Торговый баланс России сократился до $8,7 млрд к маю 2025 года

12:18, 14.07.2025
Торговый баланс России сократился до $8,7 млрд к маю 2025 года
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Внешняя торговля России переживает значительные перемены. К маю 2025 года профицит торгового баланса страны составил $8,7 млрд, что является резким изменением по сравнению с рекордным показателем в $37,463 млрд, достигнутым в марте 2022 года. Тогда он был почти в 4,3 раза выше. Эти сдвиги отражают трансформацию как экспортных, так и импортных потоков России.

ПоказательПериодЗначение (млрд USD)Примечание
Экспорт товаров (ФОБ)Декабрь 202158,148Абсолютный максимум
Экспорт товаров (ФОБ)Март 202256,062Второй исторический пик
Импорт товаров (ФОБ)Апрель 202216,7Минимум за период
Торговый балансМарт 202237,463Максимальный профицит

Российский экспорт товаров значительно сократился с пиковых значений. Например, в декабре 2021 года экспорт достигал $58,148 млрд, а в марте 2022 года — $56,062 млрд. К маю 2025 года этот показатель опустился до $33,094 млрд, что означает снижение более чем на 40% по сравнению с теми рекордными уровнями. В первой половине 2025 года экспорт колеблется в пределах 29—34 млрд долларов США.

ПоказательЯнварь 2025 (млрд USD)Февраль 2025 (млрд USD)Март 2025 (млрд USD)Апрель 2025 (млрд USD)Май 2025 (млрд USD)
Экспорт товаров (ФОБ)29,80332,60734,49332,97133,094
Импорт товаров (ФОБ)22,34120,75122,80824,71124,646
Торговый баланс7,46211,85611,6858,268,718

Тем временем импорт товаров в Россию демонстрирует заметное восстановление. После резкого падения в апреле 2022 года до $16,7 млрд, к маю 2025 года импорт вырос до 24,646 млрд долларов США. Это почти на 48% больше, чем в период минимальных значений. Текущие объемы импорта приближаются к показателям конца 2021 года ($30,817 млрд в декабре), что говорит о стабилизации импортных операций.

Артем Гафаров

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