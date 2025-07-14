Торговый баланс России сократился до $8,7 млрд к маю 2025 года

Внешняя торговля России переживает значительные перемены. К маю 2025 года профицит торгового баланса страны составил $8,7 млрд, что является резким изменением по сравнению с рекордным показателем в $37,463 млрд, достигнутым в марте 2022 года. Тогда он был почти в 4,3 раза выше. Эти сдвиги отражают трансформацию как экспортных, так и импортных потоков России.

Показатель Период Значение (млрд USD) Примечание Экспорт товаров (ФОБ) Декабрь 2021 58,148 Абсолютный максимум Экспорт товаров (ФОБ) Март 2022 56,062 Второй исторический пик Импорт товаров (ФОБ) Апрель 2022 16,7 Минимум за период Торговый баланс Март 2022 37,463 Максимальный профицит

Российский экспорт товаров значительно сократился с пиковых значений. Например, в декабре 2021 года экспорт достигал $58,148 млрд, а в марте 2022 года — $56,062 млрд. К маю 2025 года этот показатель опустился до $33,094 млрд, что означает снижение более чем на 40% по сравнению с теми рекордными уровнями. В первой половине 2025 года экспорт колеблется в пределах 29—34 млрд долларов США.

Показатель Январь 2025 (млрд USD) Февраль 2025 (млрд USD) Март 2025 (млрд USD) Апрель 2025 (млрд USD) Май 2025 (млрд USD) Экспорт товаров (ФОБ) 29,803 32,607 34,493 32,971 33,094 Импорт товаров (ФОБ) 22,341 20,751 22,808 24,711 24,646 Торговый баланс 7,462 11,856 11,685 8,26 8,718

Тем временем импорт товаров в Россию демонстрирует заметное восстановление. После резкого падения в апреле 2022 года до $16,7 млрд, к маю 2025 года импорт вырос до 24,646 млрд долларов США. Это почти на 48% больше, чем в период минимальных значений. Текущие объемы импорта приближаются к показателям конца 2021 года ($30,817 млрд в декабре), что говорит о стабилизации импортных операций.

Артем Гафаров