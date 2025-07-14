Торговый баланс России сократился до $8,7 млрд к маю 2025 года
Внешняя торговля России переживает значительные перемены. К маю 2025 года профицит торгового баланса страны составил $8,7 млрд, что является резким изменением по сравнению с рекордным показателем в $37,463 млрд, достигнутым в марте 2022 года. Тогда он был почти в 4,3 раза выше. Эти сдвиги отражают трансформацию как экспортных, так и импортных потоков России.
|Показатель
|Период
|Значение (млрд USD)
|Примечание
|Экспорт товаров (ФОБ)
|Декабрь 2021
|58,148
|Абсолютный максимум
|Экспорт товаров (ФОБ)
|Март 2022
|56,062
|Второй исторический пик
|Импорт товаров (ФОБ)
|Апрель 2022
|16,7
|Минимум за период
|Торговый баланс
|Март 2022
|37,463
|Максимальный профицит
Российский экспорт товаров значительно сократился с пиковых значений. Например, в декабре 2021 года экспорт достигал $58,148 млрд, а в марте 2022 года — $56,062 млрд. К маю 2025 года этот показатель опустился до $33,094 млрд, что означает снижение более чем на 40% по сравнению с теми рекордными уровнями. В первой половине 2025 года экспорт колеблется в пределах 29—34 млрд долларов США.
|Показатель
|Январь 2025 (млрд USD)
|Февраль 2025 (млрд USD)
|Март 2025 (млрд USD)
|Апрель 2025 (млрд USD)
|Май 2025 (млрд USD)
|Экспорт товаров (ФОБ)
|29,803
|32,607
|34,493
|32,971
|33,094
|Импорт товаров (ФОБ)
|22,341
|20,751
|22,808
|24,711
|24,646
|Торговый баланс
|7,462
|11,856
|11,685
|8,26
|8,718
Тем временем импорт товаров в Россию демонстрирует заметное восстановление. После резкого падения в апреле 2022 года до $16,7 млрд, к маю 2025 года импорт вырос до 24,646 млрд долларов США. Это почти на 48% больше, чем в период минимальных значений. Текущие объемы импорта приближаются к показателям конца 2021 года ($30,817 млрд в декабре), что говорит о стабилизации импортных операций.
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