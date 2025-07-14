В Татарстане установится умеренно теплая и преимущественно сухая погода

Фото: Артем Дергунов

По информации Гидрометцентра Татарстана, в Предуралье и Среднем Поволжье произошла перестройка атмосферных процессов, что привело к значительному снижению температурного фона на территории республики. Северо-восточные воздушные потоки оттеснили жаркую погоду и атмосферные фронты с грозовыми дождями в западные и южные регионы ЕТР.

Так, вчера, 13 июля, дневные температуры в Татарстане не превысили +28. Сегодня, 14 июля, ожидаются аналогичные значения, осадки не прогнозируются.

Как сообщает ведомство, в ближайшие дни Татарстан будет располагаться в малоградиентном барическом поле. В основном будет отмечаться ветер северной четверти — от слабого до умеренного, который будет сдерживать прогрев воздуха. Характер погоды существенно не изменится, сохранится теплая и преимущественно сухая погода.

Во вторник, 15 июля, ночью температуры составят до +14, днем воздух прогреется до от +24 до +29.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среду и четверг, 16—17 июля, ночные температуры в республике понизятся до +13, а днем столбики термометров покажут не выше от +21 до +27.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 18 июля, и в выходные дни, 19—20 июля, в регионе сохранится аналогичная умеренно теплая погода. Вероятность осадков в эти дни останется небольшой.

Рената Валеева