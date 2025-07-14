В Елабуге мошенники похитили более 2,1 млн рублей у пенсионерки

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 74-летняя местная жительница лишилась свыше 2,1 млн рублей. Злоумышленники использовали многоступенчатую схему, представившись сотрудниками поликлиники и получив доступ к аккаунту потерпевшей на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в прокуратуре республики.

На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками поликлиники. Они сообщили женщине, что ее медицинскую карту необходимо срочно перевести в электронный вид. Под этим предлогом мошенники попросили продиктовать номер СНИЛС, а затем — коды из СМС-сообщений, поступавших на ее телефон.



Сразу после этого пенсионерке поступил новый звонок. На этот раз мошенники заявили, что ее деньги на банковском счете находятся под угрозой хищения и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет».

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева