Пассажиропоток из Казани в Москву вырос на 1,8% в первом полугодии 2025 года

Фото: Артем Дергунов

За первые шесть месяцев текущего года поездами, курсирующими из столицы Татарстана в Москву, воспользовались 363 тысячи человек. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время между Казанью и столицей России курсирует 17 прямых и транзитных составов, сообщили в РЖД.

Положительная динамика наблюдается и на других ключевых направлениях Горьковской железной дороги:

Нижний Новгород: из столицы Приволжья в Москву за отчетный период было отправлено 687,5 тысячи пассажиров, что на 1,5% превышает показатели прошлого года. Данный маршрут обслуживают 28 составов.

Киров: из Кирова в московском направлении за январь — июнь перевезено 138,8 тысячи пассажиров. Этот показатель находится на уровне прошлого, високосного года. Город на Вятке и столицу страны связывают 15 прямых и транзитных поездов.

Ижевск: из столицы Удмуртии в Москву за тот же период отправились 64 тысячи пассажиров, что соответствует уровню 2024 года. Сообщение между Ижевском и Москвой обеспечивают четыре состава.

В 2024 году Татарстан посетили более 4 млн туристов, что подтверждает его статус одного из ведущих туристических регионов России.



Рената Валеева