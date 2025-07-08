Татарстан привлек более 4 млн туристов в 2024 году

Фото: Артем Дергунов

В 2024 году Татарстан посетили более 4 млн туристов, что подтверждает его статус одного из ведущих туристических регионов России. На выездном заседании комитетов по экономике и жилищной политике в Кукморском районе обсуждали развитие туристической инфраструктуры и поддержку малого бизнеса.

Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов подчрекнул, что основными туристическими центрами остаются Казанский кремль, Свияжск и Болгар. В республике активно развивают гостиничную инфраструктуру, которая включает более 27 тыс. номеров и два международных аэропорта.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан получил 306 млн рублей в 2024 году, а за четыре года — почти 2 млрд рублей. С 2025 года стартует новый проект с субсидиями для предпринимателей на туристические проекты.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава Кукморского района Сергей Димитриев заявил, что уникальные предприятия и культурное наследие района способствуют развитию туризма. В числе популярных маршрутов — «Золотые руки мастеров» и «Тур выходного дня».



Напомним, что в Казани создан специальный туристический маршрут для туристов из Китая, который включает в себя ключевые достопримечательности города и окрестностей. Это решение стало ответом на рост числа гостей из КНР — в 2024 году их количество увеличилось на 84%, достигнув 20,4 тыс человек.



Анастасия Фартыгина