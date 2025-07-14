Центробанк зафиксировал рекордный рост просрочки по кредитам физлиц до 1,5 трлн рублей

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Просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам достигла беспрецедентного за последние шесть лет уровня в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка.

По информации регулятора, суммарная задолженность по кредитам физических лиц к маю текущего года выросла на 400 млрд рублей, достигнув указанной рекордной отметки. Доля проблемных ссуд теперь составляет 5,7% от общего розничного кредитного портфеля российских банков.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что основной прирост просроченной задолженности пришелся на кредиты, выданные в конце 2023 — начале 2024 года. Регулятор отмечает, что эти займы оформлялись под высокие ставки и в значительной степени предоставлялись рискованным заемщикам.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Тенденцию подтверждает и генеральный директор ОКБ Михаил Алексин, который отметил резкое ухудшение качества обслуживания кредитов. По его словам, пик просрочек и дефолтов ожидается в первом полугодии 2025 года.

Особенно тревожная ситуация складывается в сегменте кредитных карт. По оценке ОКБ, в первой половине 2025 года количество заемщиков с просроченной задолженностью по кредитным картам может увеличиться на 1,5—1,8 млн человек. Это на 70—90% больше, чем во втором полугодии 2024 года, что указывает на серьезные финансовые трудности у значительной части населения.

Задолженность компаний и предпринимателей Татарстана перед банками достигла 1,3 трлн рублей, увеличившись на 23,5% за год, — это превышает темпы прироста долговой нагрузки бизнеса в Поволжье и России в целом.

Рената Валеева