Конкуренция за офисные вакансии в Татарстане значительно возросла

Фото: Артем Дергунов

Рынок труда Татарстана, как и в целом по стране, столкнулся с заметным усилением конкуренции среди офисных специалистов, так называемых «белых воротничков». По данным аналитического сервиса hh.ru, за последний год на одну вакансию в этой сфере стало претендовать значительно больше кандидатов, а количество предложений о работе при этом сократилось.

«Белыми воротничками» принято называть офисных специалистов: маркетологов, бухгалтеров, специалистов по управлению персоналом, администраторов, консультантов, аналитиков и других сотрудников интеллектуального труда.

Если в апреле 2024 года на одну вакансию приходилось около 3,7 резюме, то к маю 2025-го этот показатель поднялся выше 5,9.

— Это означает, что на каждую вакансию «белых воротничков» теперь претендует гораздо больше кандидатов, чем год назад, — комментирует директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно с ростом конкуренции наблюдается и снижение числа вакансий. В июне 2025 года было опубликовано более 582 тысяч вакансий для «белых воротничков» — это на 25% меньше, чем годом ранее (в июне 2024-го их было более 777 тысяч).

Особое внимание стоит уделить ситуации в Татарстане: за первое полугодие 2025 года работодатели республики открыли 85,8 тысячи вакансий для офисных сотрудников. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было доступно 108,9 тысячи таких предложений.

Несмотря на ужесточение конкуренции, медианные зарплаты в вакансиях для «белых воротничков» в целом за год выросли на 10 000 рублей — с 70 300 рублей в июне 2024 года до 81 300 рублей в июне 2025 года. Этот рост, однако, не всегда компенсирует увеличившуюся сложность в поиске работы.

Рената Валеева