В России число терактов в 2024 году увеличилось более чем в два раза

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в России зарегистрировали почти 1,2 тыс. терактов, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года, когда было зафиксировано 410 терактов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные МВД.

Кроме того, количество террористических преступлений также возросло — с 2,3 тыс. в 2023 году до 3,7 тыс. в 2024 году. В период с 2019 по 2023 годы число таких преступлений оставалось на уровне около 2 тыс., однако в последние годы наблюдается резкий рост. Например, в 2019–2021 годах регистрировалось всего 40–50 терактов, в 2022 году их число увеличилось до 127, а в 2023 году достигло 410.

Также увеличилось количество осужденных по делам о терактах: с 43 в 2019 году до 75 в 2024 году. В предыдущие годы число осужденных колебалось от 14 до 43, а в 2024 году по дополнительным квалификациям эта статья фигурировала в приговорах у 57 человек.

Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме сообщил, что более 2 300 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле».



Анастасия Фартыгина