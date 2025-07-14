Биткоин впервые в истории пробил отметку в $120 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $120 тысяч, согласно данным торгов на криптовалютной бирже Binance.

«По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в $120 тысяч и сейчас торгуется на уровне $121 214,56», — говорится на сайте.

Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, когда его стоимость превысила $117 тысяч.

Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном демонстрировала укрепление по отношению к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более $76 тысяч.

Рената Валеева