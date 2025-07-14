Во Франции количество новых романов осенью вырастет на 5,45%, несмотря на общий спад публикаций

В 2025 году увеличение особенно заметно среди французских авторов

Во Франции осенью 2025 года выйдет больше новых романов, чем в прошлом году. Согласно данным Livres Hebdo и Electre Data Services, к осеннему книжному сезону — так называемой rentrée littéraire, которая длится с середины августа по конец октября, — запланированы 484 новых романа. Это на 5,45% больше, чем в 2024 году, когда было опубликовано 459.

Рост нарушает тенденцию последних лет. С 2010 года количество новых книг в осенний период постепенно снижалось. Тогда вышло 701 название, в 2011-м — 654, в 2015-м — 589, в 2020-м — уже 511. Издатели объясняли спад тем, что на рынке слишком много новинок, а места в магазинах не хватает.

В 2025 году увеличение особенно заметно среди французских авторов. Количество французских романов вырастет на 10,6% — с 311 до 344. Также увеличится число дебютов: с 68 до 73, то есть на 7,35%. На этом фоне снижается количество переводной прозы. В 2025 году в переводе выйдет 140 романов. Это на 5,4% меньше, чем в прошлом году, когда было опубликовано 148.

Общее число новых изданий во Франции продолжает сокращаться. По данным Французской ассоциации издателей (SNE), в 2024 году вышло 36 232 новых книги. Это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда число публикаций составляло 36 819. В 2019 году этот показатель был еще выше — 44 660. Среди зарубежных авторов, чьи новые книги появятся во Франции этой осенью, — Кен Фоллетт, Джонатан Коу, Джойс Мейнард, Дженни Эрпенбек, Уильям Бойл и Персиваль Эверетт.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова