В Татарстане за сутки произошло восемь пожаров

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 11 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана восемь раз выезжали на тушение пожаров, из них два — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Кроме того, пожарные 17 раз выезжали по ложным вызовам и 17 раз взаимодействовали с другими службами. Также 13 раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Минувшие сутки не обошлись без происшествий на воде. На водных объектах республики произошло три происшествия, включая трагедию в Мамадышском районе. В реке Вятке утонули 15-летний подросток и мужчина, пытавшийся спасти его.

Рената Валеева