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В Мамадышском районе утонул подросток и спасавший его мужчина

17:22, 11.07.2025

Трагедия произошла в Мамадышском районе Татарстана. В Вятке утонули 15-летний подросток и мужчина, пытавшийся его спасти. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Инцидент произошел 11 июля, около 14.20, на реке Вятке, у села Отарка Мамадышского района. 15-летний мальчик утонул в не оборудованном для купания месте.

Мужчина, предпринявший попытку спасти подростка, также погиб.

Рената Валеева

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Татарстан

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