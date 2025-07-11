В Мамадышском районе утонул подросток и спасавший его мужчина
Трагедия произошла в Мамадышском районе Татарстана. В Вятке утонули 15-летний подросток и мужчина, пытавшийся его спасти. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент произошел 11 июля, около 14.20, на реке Вятке, у села Отарка Мамадышского района. 15-летний мальчик утонул в не оборудованном для купания месте.
Мужчина, предпринявший попытку спасти подростка, также погиб.
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