Минниханов о Дне святых Петра и Павла: «Это один из самых почитаемых праздников у крещеных татар»

Сегодня, 12 июля, православные верующие по всему миру отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — один из наиболее почитаемых праздников в христианском календаре.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил верующих с этим светлым днем, особо отметив его значение для многоконфессиональной республики.

— Это один из самых почитаемых праздников у крещеных татар. Мы искренне поздравляем наших братьев. Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Питрау пройдут во многих районах республики, — заявил Минниханов.

Раис Татарстана также анонсировал проведение республиканского Питрау, который запланирован на 19 июля в селе Зюри Мамадышского района. В преддверии массовых гуляний Рустам Минниханов обратился к организаторам:

— Прошу организаторов уделить особое внимание вопросам безопасности и недопущению транспортного коллапса, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Празднованию дня памяти апостолов предшествовал Петров пост, который завершился накануне. Он установлен в честь этих выдающихся проповедников христова учения, память о которых православные христиане чтут 12 июля (29 июня по старому стилю).

Святые апостолы Петр и Павел, несмотря на разные жизненные пути, стали столпами христианской веры. Апостол Петр (Симон), брат Андрея Первозванного, был простым рыбаком и одним из первых и ближайших учеников Христа, первым узнавшим о Его воскресении. По преданию, именно с его слов святой Марк написал Евангелие. За свою веру Петр был распят вниз головой.

Апостол Павел (Савл), напротив, родился в знатной семье и в молодости был ярым гонителем христиан. Его чудесное обращение произошло по дороге в Дамаск, когда он был ослеплен необычным светом и услышал голос Самого Христа. После этого Савл стал Павлом и посвятил свою жизнь проповеди Евангелия, став одним из величайших миссионеров. Он был обезглавлен римскими властями.

Мощи Петра и Павла покоятся в Латеранской базилике в Риме, являясь объектом почитания для миллионов верующих по всему миру.

Рената Валеева