Лавров заявил о планах России и КНДР возобновить морское сообщение

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Россия и Северная Корея планируют возобновить морское сообщение, включая паромное, между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

— Мы движемся к тому, чтобы активнее вовлекать в наше стратегическое партнерство и союзничество регионы обеих стран, — заявил глава МИД РФ. Он напомнил, что авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном уже восстановлено, и планируется его дальнейшее расширение.

Он уточнил, что «паромное сообщение вполне реально, мы сегодня его обсуждали».

По словам министра, развитие транспортных связей призвано стимулировать контакты между людьми и будет представлять прямой интерес для приграничных регионов Дальнего Востока, которые «хорошо знают Северную Корею».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в контактах был перерыв, связанный с пандемией, и сейчас еще сохраняются определенные ограничения из-за последствий коронавируса. Однако он выразил уверенность, что «в самое ближайшее время эти ограничения будут постепенно сниматься».

Сергей Лавров также выразил надежду на активное развитие туризма между Россией и КНДР. «Северокорейские друзья выразили заинтересованность в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и других курортах КНДР было побольше россиян», — заключил министр.

Рената Валеева