За прошедшие сутки потушили 44 пожар в 16 регионах

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За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 44 лесных пожара на территории 16 регионов. Одновременно с этим, продолжаются работы по тушению 71 лесного пожара в 15 субъектах страны.

В тушении действующих очагов возгорания задействованы 2126 человек, 270 единиц наземной техники и 39 воздушных судов. Для оперативного реагирования и мониторинга лесопожарной обстановки в круглосуточном режиме используются 94 воздушных судна.

Особое внимание уделяется регионам с наиболее сложной обстановкой. Так, для помощи в стабилизации ситуации в Бурятии дополнительно привлечены 290 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов из других регионов страны.

В связи с угрозой распространения огня и сложной пожароопасной обстановкой, в трех регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует на территории 52 субъектов Федерации. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

Рената Валеева