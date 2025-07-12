ГАИ Казани попросило болельщиков заранее планировать парковку к Суперкубку России

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии матча Суперкубка России по футболу, который состоится сегодня в Казани, Госавтоинспекция города обратилась с настоятельной просьбой заранее прибывать на стадион. Особое внимание ведомство уделило вопросам организации парковки и обеспечению безопасности.



Ключевым моментом для обеспечения безопасности и комфорта болельщиков станет организация парковочного пространства. В целях соблюдения усиленных мер безопасности, парковка непосредственно на территории стадиона будет доступна только для транспортных средств, имеющих специальные пропуска.

— Рекомендуем воспользоваться парковками и стоянками, находящимися вблизи стадиона, а далее в пешем порядке, — сказали в ГАИ.

Напомним, в Казани введут ограничения на движение транспорта.



Рената Валеева