Новости общества

10:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГАИ Казани попросило болельщиков заранее планировать парковку к Суперкубку России

09:01, 12.07.2025
ГАИ Казани попросило болельщиков заранее планировать парковку к Суперкубку России
Фото: Динар Фатыхов

В преддверии матча Суперкубка России по футболу, который состоится сегодня в Казани, Госавтоинспекция города обратилась с настоятельной просьбой заранее прибывать на стадион. Особое внимание ведомство уделило вопросам организации парковки и обеспечению безопасности.

Ключевым моментом для обеспечения безопасности и комфорта болельщиков станет организация парковочного пространства. В целях соблюдения усиленных мер безопасности, парковка непосредственно на территории стадиона будет доступна только для транспортных средств, имеющих специальные пропуска.

— Рекомендуем воспользоваться парковками и стоянками, находящимися вблизи стадиона, а далее в пешем порядке, — сказали в ГАИ.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Казани

Напомним, в Казани введут ограничения на движение транспорта.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также