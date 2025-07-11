В Казани ограничат движение во время Суперкубка России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на время матча Суперкубка России между ЦСКА и «Краснодаром» введут ограничения на движение транспорта. Госавтоинспекция сообщила, что с 14.00 до 23.00 будут закрыты следующие участки:

улица Чистопольская: от улицы А. Бичурина до проспекта Ямашева — в обоих направлениях;

улица Сибгата Хакима: от улицы Фатыха Амирхана до улицы Чистопольской — в обоих направлениях;

проспект Ямашева: от улицы Адоратского до Сибирского тракта — в обоих направлениях;

улица Академика Арбузова: от улицы Журналистов до проспекта Ямашева;

местный проезд улицы Чистопольской (от дома №75а до дома №75) — в обоих направлениях;

дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Эти меры направлены на обеспечение безопасности во время спортивного события. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

Напомним, что Казань заняла второе место среди регионов России по продажам билетов на Суперкубок.



Анастасия Фартыгина