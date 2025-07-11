Эксперт объяснил, почему «Рубин» не сможет бороться за медали при Рахимове

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов объяснил, почему команда Рашида Рахимова не сможет бороться за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эксперт считает, что нынешний тренерский штаб не подходит для решения медальных задач.

— Сможет ли «Рубин» вмешаться в борьбу за медали? Нет. Тренер не соответствует таким задачам. На какое место будет претендовать «Рубин»? Максимум от шестого до четвертого. Любой команде, чтобы быть топ-3, не хватает тренера и правильного административного штаба, поэтому с этим вся связано. Если генеральный директор, спортивный директор и главный тренер работают в одной уздечке и идут в одном направлении, то все у них получится. И неважно, кто у тебя в команде, звезды или нет, — сказал Попов изданию «Спорт День за Днем».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахимов работает главным тренером «Рубина» с весны 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2022/23 и вернулась в Премьер-лигу. В РПЛ казанцы с нынешним тренерским штабом финишировали на восьмом и седьмом местах в двух прошедших чемпионатах.

Попов в составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России в 2008 и 2009 годах. С Рахимовым футболист пересекался в пермском «Амкаре», где выступал значительную часть своей игровой карьеры.

Зульфат Шафигуллин