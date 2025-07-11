Из-за упавшего столба на Ершова в Казани остановлено движение троллейбусов
На проезжую часть у «Корстона» упала опора контактной сети, повредив инфраструктуру и полностью остановив движение нескольких троллейбусных маршрутов.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», в связи с инцидентом временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов №2, 3, 5, 7.
На месте происшествия уже работают аварийные службы предприятия.
МУП «Метроэлектротранс» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, по возможности используя альтернативные виды транспорта.
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