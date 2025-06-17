Казгордума утвердила изменения в бюджет на 2025 год

Кроме того, на сессии были озвучены ключевые расходы за счет остатков средств бюджета.

Фото: Мария Зверева

На XXXIX сессии Казанской городской думы были рассмотрены и утверждены изменения в бюджет города на 2025 год. Согласно представленным данным, доходы бюджета увеличились на 429,5 млн рублей, достигнув 51,2 млрд рублей. Расходы, в свою очередь, выросли на 1,3 млрд рублей, составив 60,1 млрд рублей. В результате дефицит бюджета увеличился на 942,4 млн рублей и составил 8,8 млрд рублей.

Что включили в расходы:

Содержание очистных сооружений ливневой канализации: 155,2 млн рублей.

Устройство дорожек в похоронном комплексе «Курган»: 146,2 млн рублей.

Содержание муниципальных учреждений: 52,9 млн рублей.

Выплаты работникам муниципальных учреждений, гранты: 33,8 млн рублей.

Охрана детских оздоровительных лагерей: 5,6 млн рублей.

Кроме того, субсидии на обеспечение жильем молодых семей уменьшились на 1,5 млн рублей.

Кроме того, на сессии были озвучены ключевые расходы за счет остатков средств бюджета. В частности, на строительство базы для предприятия благоустройства выделено 428,4 млн рублей, на мероприятия в рамках проведения специальной военной операции — 390 млн рублей, а на содержание муниципальных учреждений — 70 млн рублей.



Дмитрий Зайцев