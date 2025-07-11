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Вероника Кудерметова пробилась в финал Уимблдона в парном разряде

17:19, 11.07.2025
Вероника Кудерметова пробилась в финал Уимблдона в парном разряде
Фото: скриншот из видео «Highlights: Kudermetova battles back from the brink» с канала «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал Уимблдона в парном разряде. В паре с бельгийкой Элизей Мертенс уроженка Казани победила тандем Оливии Гадеки (Австралия) и Дезире Кравчук (США).

Полуфинальная игра закончилась победой россиянки и бельгийки в трех сетах со счетом 3:6, 6:0, 6:3. За время поединка победительницы сделали 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14.

скриншот из социальной сети ВКонтакте

Соперницы Кудерметовой и Мертенс по финалу Уимблдона пока не определены. За право сыграть в финальном поединке поспорят Катержина Синякова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) и Се Шувэй (Тайвань) — Елена Остапенко (Латвия).

Общий призовой фонд Уимблдона составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. Финал турнира в женском парном разряде состоится 13 июля.

Зульфат Шафигуллин

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