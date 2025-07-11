В ФНС рассказали, как распознать мошенников по телефону

Фото: Динар Фатыхов

ФНС зафиксировала значительный рост числа мошеннических телефонных звонков гражданам, в ходе которых злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговых органов. Целью аферистов является получение личных данных, кодов из СМС, а также вымогательство денег под предлогом уплаты налогов, пишет РИА «Новости».

Как предупредила ФНС, в последнее время участились случаи, когда россиянам звонят неизвестные, представляясь работниками налоговой. Они заявляют о необходимости сдать декларацию или уточнить данные, требуя «принести необходимые для проверки документы». Далее схема может развиваться по-разному: мошенники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон, или же «решить вопрос» удаленно.

— В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда, — уточняет ведомство, описывая тактику злоумышленников.

При этом мошенники могут угрожать серьезными последствиями, такими как крупные штрафы или запрет на выезд за границу, если требование об уплате «налога» не будет выполнено немедленно.

ФНС России подчеркивает, что ее сотрудники никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию, такую как личные данные, номера банковских карт или СМС-коды.

ВТБ предупредил клиентов о появлении новой мошеннической схемы, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, под предлогом «сохранения сбережений» убеждают жертв оставлять деньги в почтовых ящиках.



Рената Валеева