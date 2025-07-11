Российский банк сообщил о новой мошеннической схеме с использованием почтовых ящиков
ВТБ предупредил клиентов о появлении новой мошеннической схемы, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, под предлогом «сохранения сбережений» убеждают жертв оставлять деньги в почтовых ящиках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Мошенники звонят клиентам и убеждают их в угрозе хищения средств со счетов, предупреждая о необходимости срочно «спасти» деньги. Под предлогом «защиты денег» они требуют положить наличные в собственный или указанный почтовый ящик, называя адрес и номер квартиры. Затем сообщник, выдающий себя за курьера, вскрывает ящик и похищает деньги.
Банк напоминает, что деньги находятся в безопасности только на счете, который клиенты физически открывали в обслуживающем их банке.
— Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить, — заключили в ВТБ.
В банке также напомнили о ранее выявленной мошеннической схеме с выкупом несуществующих посылок, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками транспортной, почтовой или таможенной службы, уведомляют жертву о прибытии посылки и требуют оплатить таможенные сборы. После этого их сообщник выдает себя за получателя посылки, обещая вернуть деньги после передачи.
Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у россиян деньги, притворяясь депутатами и губернаторами регионов.
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