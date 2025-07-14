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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 14.07.2025

Будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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