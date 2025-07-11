В Казани усилят работу общественного транспорта 12 июля из-за матча за Суперкубок России

Фото: Артем Дергунов

В субботу, 12 июля, в Казани будет значительно усилена работа общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча за Суперкубок России. Об этом пишет Комитет по транспорту Казани.

С 20.00 городские автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты начнут курсировать по графику рабочего дня, что позволит увеличить количество единиц транспорта на линии.

Дополнительные рейсы будут организованы по следующим маршрутам:

Автобусы: №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60;

Троллейбусы: №2 и 13;

Трамваи: №5, 5а, 6, 7.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо усиления регулярных маршрутов, для удобства зрителей матча будут запущены дополнительные шаттлы от стадиона «Ак Барс Арена» после завершения игры. Эти специальные автобусы обеспечат доставку болельщиков по ключевым направлениям:

От проспекта Ямашева — до станции метро «Проспект Победы»;

От улицы Чистопольской — до железнодорожного вокзала Казань-1.

В Казани на время матча Суперкубка России между ЦСКА и «Краснодаром» введут ограничения на движение транспорта.

Рената Валеева