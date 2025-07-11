В Госдуму внесут законопроект о соцподдержке опекунов погибших на СВО бойцов

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий меры социальной поддержки для опекунов и лиц, фактически воспитавших погибших участников СВО. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет RT.

Депутат подчеркнула, что инициатива уже получила одобрение профильных ведомств.

— Был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки. Мною уже получена позиция профильных министерств в виде поддержки, и в ближайшее время мы реализуем данное предложение, — пояснила Яровая.

Новый законопроект станет дополнением к уже существующим мерам поддержки военнослужащих и их семей. Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что военнослужащие, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники боевых действий, ставшие инвалидами, а также лица, пострадавшие от радиационных катастроф, имеют право на одновременное получение двух видов пенсий. По его словам, это «особая мера поддержки для тех, кто нуждается в дополнительной социальной защите».

Ипотека для участников СВО может стать доступной в следующем году.

Рената Валеева