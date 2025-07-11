Новак: Россия завершит компенсацию перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ к сентябрю

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия планирует полностью завершить компенсацию своего перепроизводства нефти в рамках соглашения ОПЕК+ к августу-сентябрю текущего года, подтвердив свою неизменную приверженность обязательствам. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Нефтяного саммита Татарстана, пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о сохранении Россией графика полной компенсации, Новак подчеркнул:

— Да, у нас график такой, мы где-то в августе-сентябре закончим. У нас есть график компенсации, мы по нему будем идти, двигаться, потому что это наши обязательства. Мы их исполняли и будем исполнять, — сказал он.

Согласно данным ОПЕК, в рамках обновленного графика ОПЕК+ Россия должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в период с апреля по сентябрь 2025 года.

Соглашение ОПЕК+ регулирует квоты на добычу нефти для стран-участниц, стремясь стабилизировать мировой нефтяной рынок. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи для стран, участвующих в квотах, составлял порядка 39,425 млн баррелей в сутки (без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также добровольно сокращают добычу нефти. Ограничения на 1,65 млн баррелей в сутки действуют до конца 2026 года, а введенные чуть позднее дополнительные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки начали постепенно отменяться с апреля текущего года. С апреля также предусмотрено постепенное увеличение квот для ОАЭ — на 300 тысяч баррелей в сутки в течение полутора лет.

В начале апреля восемь стран ОПЕК+, осуществляющих «добровольные» сокращения (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), договорились ускорить выход из ограничений. В мае эти страны увеличили добычу на 411 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем. Аналогичный объем прироста был предусмотрен для июня и июля. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. При этом страны-участницы оговорились, что необходимо обновить план компенсаций излишней добычи.

Российское правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт бензина, включая поставки от производителей.

Рената Валеева