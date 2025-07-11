В России обсуждают возможность запрета на экспорт бензина

Фото: Владимир Васильев

Российское правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт бензина, включая поставки от производителей. Вице-премьер Александр Новак сообщил об этом на нефтяном саммите в Татарстане, подчеркнув, что окончательное решение будет принято после анализа рыночной ситуации в ближайшие дни.

— Мы будем смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться, — сказал Новак. Он напомнил, что в прошлом году уже вводился полный запрет на экспорт в период повышенного спроса.

Ранее Минэнерго России выступало против таких мер, считая действующие ограничения для непроизводителей достаточными. Ведомство подчеркивало, что вопрос о полном запрете не рассматривался.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент ограничения на экспорт бензина для всех, кроме производителей, действуют до конца лета. Власти продолжают следить за динамикой цен на бирже, и решение о запрете будет зависеть от их изменений.

Напомним, что сегодня Александр Новак встретился с молодежью в Альметьевске в рамках Нефтяного саммита. Отвечая на вопрос о том, какие планы у правительства России по снижению зависимости экономики от добычи полезных ископаемых, он сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в настоящее время составляет 25% против 50% несколько лет назад.



Анастасия Фартыгина