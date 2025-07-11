Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на скрытые манипуляции
Центр цифровой экспертизы Роскачества (ЦЦЭ Роскачества) объявил о запуске масштабного исследования компьютерных игр, направленного на выявление скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения дополнительных денежных средств игроков. Об этом РИА «Новости» сообщили в организации.
— Центр цифровой экспертизы Роскачества приступает к масштабному исследованию по выявлению скрытых манипуляций, которые используют разработчики видеоигр, чтобы «подсадить» игроков и заставить их тратить больше денег, — говорится в сообщении Роскачества.
Первыми на тестирование попадут популярные приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail. По планам организации первоначально будет исследовано до десяти игр, при этом список проверенных наименований будет постоянно пополняться.
Для проведения анализа была разработана специальная методика, позволяющая оценить степень распространения манипулятивных механик, применяемых для удержания внимания игроков и увеличения их денежных вложений. Всего эксперты выделили 16 основных способов воздействия. Среди них — покупка «лутбоксов» (виртуальных контейнеров, при приобретении которых геймер получает случайный игровой предмет) и участие во временных акциях, вызывающих у человека страх упустить выгоду.
Тестирование игр стартует уже в августе, а первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».