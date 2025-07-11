Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на скрытые манипуляции

Фото: Динар Фатыхов

Центр цифровой экспертизы Роскачества (ЦЦЭ Роскачества) объявил о запуске масштабного исследования компьютерных игр, направленного на выявление скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения дополнительных денежных средств игроков. Об этом РИА «Новости» сообщили в организации.

— Центр цифровой экспертизы Роскачества приступает к масштабному исследованию по выявлению скрытых манипуляций, которые используют разработчики видеоигр, чтобы «подсадить» игроков и заставить их тратить больше денег, — говорится в сообщении Роскачества.

Первыми на тестирование попадут популярные приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail. По планам организации первоначально будет исследовано до десяти игр, при этом список проверенных наименований будет постоянно пополняться.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для проведения анализа была разработана специальная методика, позволяющая оценить степень распространения манипулятивных механик, применяемых для удержания внимания игроков и увеличения их денежных вложений. Всего эксперты выделили 16 основных способов воздействия. Среди них — покупка «лутбоксов» (виртуальных контейнеров, при приобретении которых геймер получает случайный игровой предмет) и участие во временных акциях, вызывающих у человека страх упустить выгоду.

Тестирование игр стартует уже в августе, а первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре.



Рената Валеева